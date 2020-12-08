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В Татарстане глава сельского поселения убил женщину, приняв ее за лису

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения, подозреваемого в убийстве местной жительницы, которую он принял за лису. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Кайбицкого района взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении главы Кулангинского сельского поселения, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности 38-летней местной жительнице", - говорится в сообщении.

Установлено, что накануне вечером глава поселения двумя выстрелами из охотничьего ружья попал в женщину, приняв ее за лису. Потерпевшая умерла от полученных ранений. На место происшествия выезжал прокурор Кайбицкого района Алмаз Сулейманов, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По версии следствия, в декабре этого года к подозреваемому с жалобой на дикую лису обратилась семейная пара, проживавшая в поселке Куланга. После повторного обращения он пришел к ним с ружьем, чтобы убить животное, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану. Решив, что за надворной постройкой находится хищник, он выстрелил дважды, ранив при этом хозяйку дома. Супруг повез ее в больницу, однако в результате полученного ранения женщина умерла по дороге в медучреждение.

В новость внесены изменения (18:15 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.

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