Последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве ликвидированы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты инженерных компаний ликвидировали последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

"8 декабря в 15:54 мск, по сообщению ПАО "Россети", аварийно-восстановительные работы завершены, все КЛ (кабельные линии - прим. ТАСС), проложенные в коллекторе, включены в работу", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 2 декабря в 16:52 мск была получена информация о возгорании в городском кабельном коллекторе "Ленинградский" на Ленинградском проспекте, где проложены 29 кабельных линий, в том числе ПАО "Россети Московский регион", АО "ОЭК", ООО "Сетевая компания" и ООО "СИНЭВ"; в также труба горячего водоснабжения диаметром 400 мм и труба холодного водоснабжения диаметром 300 мм.

Под риски отключения электроснабжения из-за возгорания в коллекторе попали 13 жилых многоэтажных домов - около 5,3 тыс. человек. Более получаса без электроснабжения оставались около 460 человек, затем подача электроэнергии данным потребителям была восстановлена по резервной схеме.

Как добавляется в сообщении Минэнерго РФ, возгорание в коллекторе было ликвидировано полностью в тот же день в 22:03 мск. Утром 3 декабря оперативный персонал электросетевых компаний был допущен в кабельный коллектор для осмотра, после чего были оформлены заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.