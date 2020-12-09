Прокуратура Украины возбудила дело о госизмене против депутата "Слуги народа" Дубинского

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении депутата президентской фракции Верховной рады "Слуга народа" Александра Дубинского. Об этом сообщила во вторник общественная организация "Центр борьбы с коррупцией", по заявлению которой было открыто дело.

"В офис генпрокурора поступило решение Печерского районного суда об обязательстве внести в Единый государственный реестр досудебных расследований ведомости о совершении уголовного преступления народным депутатом Александром Дубинским уголовного преступления, предусмотренного статьей 111 ("Государственная измена") УК Украины", - говорится в письме офиса генпрокурора, опубликованном на странице Центра в Facebook. На основании этого решения, подчеркнуто в документе, в реестр внесены соответствующие сведения и "начато уголовное дело".

Ранее Центр борьбы с коррупцией направил заявления в Национальное антикоррупционное бюро с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому за недостоверное декларирование, легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов. Организация также подала заявление в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора с призывом возбудить дело и о госизмене.