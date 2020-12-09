Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Татарстане

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Частный жилой дом загорелся в Алексеевском муниципальном районе Татарстана, погибли три человека, еще одному удалось спастись. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"На пожаре в поселке городского типа Алексеевское погибли три человека. Шестнадцатилетнему подростку удалось выбраться из горящего дома, его разбудил сигнал сработки автономного пожарного извещателя", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в 00:35 мск, открытое горение было ликвидировано в 01:12, потушили пожар в 01:50 мск. Площадь возгорания составила 58,5 кв. м.

"Возле окна в 01:35 мск на месте пожара [обнаружены] тела двух погибших. В 01:40 мск на месте пожара обнаружено тело третьего погибшего человека. Погибшие: женщина 1988 года рождения, мужчина 1987 года рождения, женщина 1947 года рождения", - говорится в сообщении.

Дом, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, был оборудован автономными пожарными извещателями по республиканской программе для неблагополучных семей. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировался подросток 2004 года рождения.