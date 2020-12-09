Уголовное дело возбудили после угрозы убийством священнику в Подмосковье

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дознаватели УМВД РФ по Сергиеву Посаду возбудили уголовное дело после нападения двух мужчин на священника в деревне Константиново. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Дознавателем УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых в угрозе убийством настоятелю храма. Вчера вечером в полицию поступило сообщение от граждан о том, что возле храма в селе Константиново двое молодых людей напали на священника и угрожают ему убийством. Очевидцы заметили в руках одного из них предмет, похожий на пистолет, у другого - нож", - сообщила она.

По ее словам, после сообщения очевидцев на место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Нападавшие были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - добавила Петрова.

Раскладной нож и пневматический пистолет изъяты. В ходе предварительного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.