{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в краже 300 млн рублей у банка

По версии следствия, в 2012 году Артур Оганов взял в банке кредит для рефинансирования долгов и вывел более 300 млн рублей через фиктивные договоры займа

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в присвоении денежных средств экстрадирован из Египта в Россию, сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России из Египта доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сказала она.

По версии следствия, в 2012 году Оганов, будучи генеральным директором компании, взял в банке кредит для рефинансирования долгов. Получив деньги, он вывел более 300 млн рублей через фиктивные договоры займа. В 2018 году Оганов был объявлен в международный розыск, а в сентябре 2020 года его задержали в Египте.

Теги
ЕгипетРоссия
В зданиях соцобъектов в Иркутске обнаружили трещины после землетрясения
В мэрии уточнили, что их зафиксировали в 18 школах
Читать полностью