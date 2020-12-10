Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в краже 300 млн рублей у банка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в присвоении денежных средств экстрадирован из Египта в Россию, сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России из Египта доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сказала она.

По версии следствия, в 2012 году Оганов, будучи генеральным директором компании, взял в банке кредит для рефинансирования долгов. Получив деньги, он вывел более 300 млн рублей через фиктивные договоры займа. В 2018 году Оганов был объявлен в международный розыск, а в сентябре 2020 года его задержали в Египте.