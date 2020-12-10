Экс-замглавы правления банка "БФГ-Кредит" Пуресеву предъявили обвинение в растрате

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение по уголовному делу о растрате почти 13 млрд рублей бывшему заместителю председателя правления банка "БФГ-кредит" Денису Пуресеву. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета.

"В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ России следственных и оперативно-разыскных мероприятий <...> задержан бывший заместитель председателя правления банка Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Пуресеву предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения", - говорится в сообщении.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в принадлежащих задержанному жилых и офисных помещениях при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. "Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала она.

В СК также сообщили, что в международном розыске находятся владельцы и руководители банка Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. По данным следствия, они являются организаторами преступления, после выявления которого скрылись за границей. Бывший председатель правления банка находится в Чехии. "Следствием запрошена выдача задержанного в Чехии бывшего председателя правления банка Павла Дойнова, по версии следствия, также причастного к растрате денежных средств банка", - сообщили в СК.

Дело о растрате в "БФГ-кредите" расследует Главное следственное управление СК РФ. Ранее обвинение в растрате было предъявлено бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей. "Указанные денежные средства переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов", - сообщили в СК.