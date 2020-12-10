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СК проверяет данные о возможном мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна

Квартиру режиссера в Новолесном переулке продали в мае 2010 года, при этом, по СМИ сообщили, что семья никаких сделок купли-продажи с недвижимостью не проводила

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России проверят информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью режиссера Артавазда Пелешяна в центре Москвы. Об этом журналистам сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о возможном мошенничестве с квартирой режиссера Артавазда Пелешяна", - сказала она.

Квартира режиссера в Новолесном переулке была продана в мае 2010 года. При этом, по некоторым данным, семья никаких сделок купли-продажи с недвижимостью не проводила.

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