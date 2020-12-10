Задержан шестой вооруженный грабитель, участвовавший в убийстве хозяина дома в Подмосковье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали шестого вооруженного грабителя из банды, убившей пожилого мужчину в частном доме в Подмосковье. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, все задержанные признали вину.

Ранее сообщалось о пяти задержанных подозреваемых. "Была установлена причастность шести мужчин к нападению на москвича. Задержания проходили сразу в нескольких регионах: Ярославской, Калужской и Брянской областях. Криминалистами проведены обыски в жилищах подозреваемых, с применением криминалистической техники осмотрены их гаражи и автомобили. Подозреваемые были доставлены в следственный отдел по Истре Главного следственного управления СК России по Московской области, где на допросе дали признательные показания", - сообщила Врадий.

Они подозреваются в разбойном нападении и убийстве. По данным следствия, 21 октября в деревне Ефимоново задержанные в масках, вооруженные огнестрельным оружием, проникли на придомовую территорию загородного дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, мужчина стал стрелять в их сторону из травматического пистолета. В ответ двое из них выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета. Мужчина получил два огнестрельных ранения и погиб на месте. Нападавшие скрылись.

Также установлено, что подозреваемые раньше уже совершали разбойное нападение на загородный дом москвича и кражу. Но тогда на их след не удалось выйти сотрудникам правоохранительных органов. Три уголовных дела соединены в одно производство. Подозреваемые будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений.