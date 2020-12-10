Суд в Москве арестовал задержанных за вымогательство полицейских

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы арестовал оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков, вымогавших деньги с угрозами возбудить дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Останкинского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым Назарову Игорю и Алексееву Алексею до 8 февраля 2021 года включительно", - сказала представитель суда.

По версии следствия, в сентябре оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Юго-Восточному административному округу подошли к мужчине, находившемуся в своем автомобиле, и предъявили ему свои удостоверения. После этого они надели на него наручники и досмотрели личные вещи. Они стали требовать 300 тыс. рублей, а в случае отказа угрожали привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. После этого они проследовали к банкомату, где получили от мужчины указанную сумму. Следствием также установлена причастность мужчин к совершению другого аналогичного преступления.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что два оперуполномоченных и два старших оперуполномоченных во дворе дома на Новгородской улице подошли к мужчине, предъявили служебное удостоверение и под видом оперативно-разыскных мероприятий надели на него наручники. Они продемонстрировали ему свертки с фольгой с неустановленным веществом и выдвинули ему требование о передаче им 500 тыс. рублей. Они угрожали, что в случае отказа мужчина будет задержан, из его сумки будут изъяты наркотики, он будет привлечен к уголовной ответственности. Мужчина согласился передать деньги и поехал с полицейскими в Лобню, где его сестра отдала ему 498 тыс. рублей. Он добавил сам недостающую сумму и передал деньги полицейским, после чего был отпущен.

Был зафиксирован еще один подобный факт вымогательства полицейскими 300 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Мужчина согласился доехать до банка, где он снял со своих счетов 125 тыс. рублей и $1,3 тыс., отдал их полицейским и был отпущен.

Два сотрудника полиции задержаны, еще двое скрылись, ведется их розыск. Два старших оперуполномоченных были уволены со службы из органов внутренних дел. Один из них уволился по выслуге лет и вышел на пенсию, а другой сам решил расторгнуть контракт.