Легковой автомобиль столкнулся с "Уралом" российских миротворцев в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль, выехав на полосу встречного движения на въезде в Степанакерт, столкнулся с "Уралом" российских миротворцев. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"10 декабря на въезде в Степанакерт легковой автомобиль под управлением гражданского лица в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем повышенной проходимости "Урал" российского миротворческого контингента", - сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в результате ДТП никто из военнослужащих не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской республики сообщила в Facebook об аварии на 4 км трассы Степанакерт - Аскеан. В ведомстве отметили, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, их личности устанавливаются.