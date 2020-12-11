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Полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Можайске

Ребенок госпитализирован с переломом основания черепа и ушибом головного мозга, в стабильно тяжелом состоянии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полицейский сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу в Можайске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении обязанностей, на 14-м км автодороги Можайск - Клементьево - Руза сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказал источник.

Пострадавшая госпитализирована с переломом основания черепа и ушибом головного мозга, в стабильно тяжелом состоянии. По словам источника, водитель был трезв в момент аварии. По данному факту проводится проверка.

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