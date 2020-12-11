Житель Крыма погиб в подожженном им микроавтобусе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Мужчина поджег салон микроавтобуса на Южнобережном шоссе в Крыму и погиб сам, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Пострадал еще один человек, находившийся в микроавтобусе. Всего в автобусе находились два человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента автомобиль сгорел полностью.

В пресс-службе республиканского МВД ТАСС подтвердили факт возгорания, уточнив, что трагедия произошла на ялтинской трассе в районе остановки Ай-Даниль.