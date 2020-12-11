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Житель Крыма погиб в подожженном им микроавтобусе

По данным источника ТАСС, в результате инцидента пострадал еще один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Мужчина поджег салон микроавтобуса на Южнобережном шоссе в Крыму и погиб сам, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Пострадал еще один человек, находившийся в микроавтобусе. Всего в автобусе находились два человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента автомобиль сгорел полностью.

В пресс-службе республиканского МВД ТАСС подтвердили факт возгорания, уточнив, что трагедия произошла на ялтинской трассе в районе остановки Ай-Даниль.

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