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"Газель" и автобус столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

Движение транспорта затруднено

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Газель" и междугородный автобус столкнулись на эстакаде Ярославского шоссе в Москве, в результате движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На эстакаде Ярославского шоссе, 28, в сторону области произошло ДТП с участием двух транспортных средств - "Газели" и междугородного автобуса. Движение транспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, людей в автобусе в момент ДТП не было. По предварительным данным, пострадал водитель "Газели". На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП и причины устанавливаются.

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