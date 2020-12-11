Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате ДТП четыре человека погибли, еще один пострадал, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

"11 декабря в 16:50 на автодороге М-4 "Дон" на 1427-м км произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал", - сообщили в отделе пропаганды.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП погиб водитель BMW, его пассажирка госпитализирована. Также погибли водитель и два пассажира Toyota Camry.