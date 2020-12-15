Мосгорсуд оставил без изменения 9-летний срок экс-замглавы ФСИН Коршунову

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил без изменения приговор осужденному на 9 лет лишения свободы бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Замоскворецкого суда Москвы в отношении Коршунова оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства.

Между тем, суд апелляционной инстанции снизил наказание, назначенное второй фигурантке дела - Светлане Алексеевой, до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей, с лишением права занимать должность на государственной службе сроком на 6 лет.

В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к 9 годам колонии, признав его виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Тем же приговором суд оправдал его по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью. Светлана Алексеева - бывшая замначальника финансово-экономического управления ФСИН России - была приговорена судом к 8 годам колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей. Третий обвиняемый - бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексей Данилов - был осужден на 5 лет колонии общего режима.

В 2019 году Коршунов также был осужден на 7 лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. Он был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбудили шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признал.