Жители Курил ощутили произошедшее в Японии землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Сахалинские сейсмологи в среду в 12:28 (04:28 мск) зарегистрировали на японском острове Хоккайдо землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки силой в два балла ощутили жители Курил (Сахалинская область), сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался на юго-восточном побережье острова Хоккайдо, в 157 км юго-западнее села Головнино на южнокурильском острове Кунашир. Глубина очага составила 68 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, никто не пострадал.

Ранее Метеорологическое управление Японии зарегистрировало землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане рядом с побережьем северного японского острова Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от портового города Кусиро в юго-восточной части острова, а очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.