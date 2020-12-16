На внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Четырехкилометровая пробка образовалась в среду утром на 24-м км МКАД в Москве после аварии, в которой столкнулись два грузовика. В ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внешней стороне 24 км МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Для движения открыта одна полоса из пяти, длина затора - 4 км. Один из грузовых автомобилей опрокинулся, на проезжую часть попало масло. Предварительно, в ходе аварии пострадал один человек", - говорится в сообщении.