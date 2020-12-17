На востоке США не менее четырех человек погибли в ДТП из-за снегопадов

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Последствия снегопадов привели к гибели не менее четырех человек на восточном побережье США.

"У нас произошло порядка 9 100 обрывов линий электропередачи, около 600 аварий на дорогах, два человека погибли", - информировал в четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, которая транслировалась в его Twitter. Куомо объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в 14 округах штата и рекомендовал населению воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

Власти Нью-Йорка вывели на дороги "тысячи единиц снегоуборочной техники", уточнил Куомо. В одноименном городе в четверг закрыты все государственные школы.

Телекомпания ABC со ссылкой на власти штата Пенсильвания информировала о гибели двух человек в крупном ДТП в округе Клинтон. Там в ночь на четверг столкнулись несколько десятков автомобилей.

В штате Нью-Джерси, где также объявлен режим ЧС, замедлилась доставка и распределение вакцины от нового коронавируса. Как информировал в четверг в своем Twitter губернатор Фил Мерфи, минувшей ночью в штате произошло 13 тыс. нарушений подачи электроэнергии. Данный показатель усилиями работников энергетических предприятий снижен до 4 102 в четверг.

Метеорологическая служба США прогнозирует еще один день снегопадов, слякоти и гололедицы на восточном побережье США.