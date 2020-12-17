Организатору спортивного ориентирования в пещерах Сьяны грозит уголовная ответственность

"[К организаторам могут быть применены меры] вплоть до привлечения к уголовной ответственности при наличии определенных обстоятельств", - сказал он, добавив, что будет устанавливаться законность проведения спортивного ориентирования в пещерах. В частности, уголовное дело может быть возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Развозжаев добавил, что такая история с заблудившимися в пещерах детьми в этом районе - первая за последние несколько месяцев. Сейчас проводится прокурорская проверка, устанавливаются причины и условия происшествия. Работа правоохранительных органов поставлена на контроль в прокуратуре.

Вечером в четверг поступила информация о том, что 10 человек, среди которых были восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, в 10:45 мск вошли в Сьянские пещеры, но в установленное время они оттуда не вышли. После этого были организованы поиски, через полтора часа дети были найдены, пострадавших нет. По словам инструктора, он потерял группу при занятиях ориентированием.

Сьянские пещеры - это искусственные пещеры, которые находятся около поселка Горки Ленинские в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от полуметра до 3,5 м. Большинство из них пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся разнообразные мероприятия: концерты, одиночные выступления. В одном из гротов, представляющий из себя большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, даже устраиваются дискотеки. Их общая протяженность - около 20 км.