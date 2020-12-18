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В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Пострадали три человека

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси на востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МВД по Москве 

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Москвы скорая протаранила фонарный столб, в результате чего три человека внутри машины пострадали. По уточненным данным, скорая столкнулась с машиной такси. 

"Примерно в 01:30 по адресу: улица Нижняя Первомайская, 65, скорая врезалась в такси. Пострадали три человека", - рассказали в ведомстве. 

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что пострадали водитель скорой и два фельдшера. 

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

В новость внесены изменения (02:43 мск) - добавлены подробности по тексту.

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