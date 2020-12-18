Водителю автобуса предъявили обвинения после ДТП с шестью погибшими под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, предъявлено водителю рейсового автобуса, столкнувшегося с песковозом на автотрассе в Калининградской области, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"В Калининградской области водителю рейсового автобуса, спровоцировавшему ДТП, в результате которого погибло шесть человек, предъявлено обвинение <...> в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, утром 27 сентября 2020 года 66-летний водитель рейсового автобуса, принадлежащего транспортной компании ООО "Регио-экспресс", перевозивший пассажиров из Калининграда в поселок Янтарный, на участке автомобильной дороги поселок Переславское - поселок Круглово в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим песок. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель грузового автомобиля и пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка, погибли на месте происшествия, еще 22 пассажира получили повреждения различной степени тяжести.

В ходе расследования уголовного дела следствием собрана техническая документация, проверено техническое состояние обоих транспортных средств. Установлено, что автобус, выехавший на полосу встречного движения и столкнувшийся с грузовиком, был исправен. Проверена организация работы водителей и сведения о проводимых с ними обучении и инструктажах, допрошены очевидцы происшествия. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.