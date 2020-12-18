Электричество отключили в ряде домов в Южном Бутове и Коммунарке в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Жители ряда домов в Южном Бутове и поселке Коммунарка в пятницу заявили об отключении электроснабжения.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время обесточены ЖК "Белые ночи", некоторые соседние жилые кварталы в Коммунарке, а также несколько домов в Южном Бутове. Местные жители говорят, что электричества в их домах нет с 09:00 мск.

В компании "Россети Московский регион" ТАСС заявили, что все электрооборудование компании работает в штатном режиме, отключенных от электроснабжения потребителей по сетям компании нет.