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Электричество отключили в ряде домов в Южном Бутове и Коммунарке в Москве

По словам местных жителей, электричества в их домах нет с 09:00 мск

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Жители ряда домов в Южном Бутове и поселке Коммунарка в пятницу заявили об отключении электроснабжения.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время обесточены ЖК "Белые ночи", некоторые соседние жилые кварталы в Коммунарке, а также несколько домов в Южном Бутове. Местные жители говорят, что электричества в их домах нет с 09:00 мск.

В компании "Россети Московский регион" ТАСС заявили, что все электрооборудование компании работает в штатном режиме, отключенных от электроснабжения потребителей по сетям компании нет.

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