Суд продлил рэперу Гулиеву арест до конца февраля за участие в ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Таганский суд продлил арест рэперу Эльмину Гулиеву, который обвиняется в совершении ДТП в центре Москвы в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Гулиеву Э. Д. срок содержания под стражей продлен на два месяца, то есть до 21 февраля 2021 года", - сказали в суде.

Рэпер просил суд перевести его под домашний арест, мотивируя тем, что дома он мог бы работать и начать выплачивать компенсации пострадавшим.

Авария произошла днем 21 сентября. На пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. Виновник аварии водитель Infiniti - 26-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В ДТП пострадали четыре человека, трое были направлены в больницу, один от госпитализации отказался. Среди пострадавших были два пешехода, а также пассажирка Infiniti.

Изначально в отношении Гулиева полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Позднее обвинение было переквалифицировано на п. "а" ч. 2 той же статьи, так как в его крови и моче были обнаружены следы наркотиков (каннабиноидов). 23 сентября Таганский суд Москвы арестовал Гулиева. Он признал вину в совершении ДТП, опровергнув, что употреблял наркотики.