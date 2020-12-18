Жительницу Набережных Челнов обвинили в создании экстремистской ячейки

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пожилой женщины из города Набережные Челны в Татарстане, обвиняемой в создании ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Нурджулар". Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы города Набережные Челны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что женщина, будучи последователем международного религиозного объединения "Нурджулар", признанного экстремистским, деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ, в 2015 году создала в Набережных Челнах ячейку религиозного объединения под видом проведения занятий на религиозные темы.

Женщина собирала на конспиративной квартире людей для изучения экстремистской литературы и пропагандировала идеи организации. Ее противоправную деятельность пресекли в марте 2020 года. Обвиняемая не признала причастность к совершению преступления, следователь избрал в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе ведомства.