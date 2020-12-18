Суд в Волгограде ужесточил приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Волгоградский областной суд по апелляции прокуратуры в пятницу ужесточил приговор виновнику ДТП, в котором погибла молодая семья, с четырех лет колонии-поселения до восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"Волгоградский облсуд по доводам апелляционного представления прокуратуры изменил приговор Дубовского райсуда от 3 сентября 2020 года в отношении жителя Республики Башкортостан Инсафа Ишмухаметова. Приговором суда первой инстанции мужчина был признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") и осужден к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Областной суд квалифицировал действия Ишмухаметова по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места ДТП"). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", - рассказала старший помощник облпрокурора, уточнив, что осужденный взят под стражу в зале суда.

Судом установлено, что Ишмухаметов вечером 23 июля 2019 года на федеральной автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград, управляя автомобилем Toyota Allex, при обгоне совершил касательное столкновение с автомобилем Kia Sportage, двигавшимся в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Kia под управлением 29-летней жительницы Пермского края получил неуправляемое смещение влево с выездом на полосу встречного движения, где произошло его лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом. От полученных травм женщина и ее 36-летний супруг скончались на месте происшествия, здоровью их 6-летней дочери был причинен тяжкий вред.

При этом Ишмухаметов после совершения опасного маневра продолжил путь, но через 10 км его остановили очевидцы аварии и попросили вернуться к месту столкновения. Вину в содеянном Ишмухаметов признал частично.