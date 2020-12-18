Суд в Оренбурге продлил арест пяти обвиняемым в убийстве шести человек

ТАСС, 18 декабря. Промышленный районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей до 22 февраля пяти обвиняемым в убийстве шести человек, в том числе ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Всем продлили срок содержания под стражей до 22 февраля 2021 года", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что арест обвиняемым был продлен до 20 декабря.

Сотрудники полиции в конце мая задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, а также директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Изначально суд арестовал подозреваемых до 22 июля.

Директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев, его супруга и водитель были найдены убитыми в жилом доме поселка Ростоши Оренбурга 20 мая 2019 года. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.