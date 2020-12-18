Бывшего вице-губернатора Оренбургской области обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего вице-губернатора Оренбургской области, сообщается в пятницу на сайте регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике. Ей инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о Вере Башировой.

Следствие считает, что обвиняемая, не являясь нуждающейся в жилье и имея в собственности пригодные для проживания объекты недвижимости, незаконно приобрела право на принадлежащее области имущество - трехкомнатную квартиру в Оренбурге стоимостью более 6 млн рублей.

"К настоящему времени обвиняемая и ее защитник уведомлены об окончании следственных действий, вместе с тем, с учетом очевидного затягивания сроков ознакомления с материалами дела следователем перед судом возбуждено ходатайство об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела", - отметили в СК.

В 2013 году Баширова была назначена первым заместителем руководителя аппарата губернатора правительства области. Позднее на тот момент глава региона Юрий Берг подписал указ о назначении Башировой вице-губернатором - заместителем председателя правительства по вопросам внутренней политики. В апреле 2019 года она ушла в отставку, ее место занял Олег Димов.