Три человека погибли при падении машины с моста в Красноярске

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Водитель и два пассажира погибли при падении автомобиля Honda Fit с моста в Красноярске. Об этом в субботу ТАСС сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны ул. Семафорная в направлении кольца "Глобус", не справился с управлением и допустил наезд на мостовое ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля с моста. В результате происшествия водитель и два пассажира легкого автомобиля погибли на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.