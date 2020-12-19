В Москве задержали женщину, заказавшую убийство бывшего мужа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в попытке заказного убийства бывшего мужа за 3 млн рублей, задержана в Москве. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В отношении жительницы столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству по найму"), а в отношении ее пособника по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к пособничеству в убийстве по найму")", - сказала Иванова.

По версии следствия, в марте 2020 года женщина решила организовать убийство бывшего супруга из-за финансовых разногласий, возникших во время бракоразводного процесса. Она обратилась к своему знакомому, он нашел предполагаемого исполнителя убийства, за которое ему пообещали 3 млн рублей.

"В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Москве, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины", - рассказала Иванова. После предоставления фотографий и получения денег исполнителем женщина и ее пособник были задержаны.