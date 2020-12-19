Автобус с призывниками из Дагестана попал в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Автобус, перевозивший призывников со сборного пункта Республики Дагестан, столкнулся с легковым автомобилем в Краснодарском крае. В результате столкновения несколько призывников получили травмы, они доставлены в медучреждения Краснодара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"По предварительным данным, водитель гражданского легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором следовали призывники со сборного пункта Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на 117-м км трассы Краснодар - Кропоткин. В результате столкновения несколько призывников получили ушибы. Они были доставлены в медицинское учреждение Краснодара, где им была оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

"Командование Южного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия", - добавили в пресс-службе.