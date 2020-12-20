Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Омской области

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту ДТП в поселке Большегривское Омской области, где пьяный водитель сбил 13-летнего подростка. От полученных травм мальчик умер на месте. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Омской области.

"Мужчина 1983 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe допустил наезд на пешехода - мальчика 2007 года рождения, от чего тот скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи <…> Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, это было подтверждено показаниями алкотектора - 0,85 мг/л. В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление автомобилем в состоянии опьянения"). Проверка продолжается.