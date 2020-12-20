Движение на МКАД затруднено из-за опрокидывания "Газели" с пустыми ящиками

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" с пустыми ящиками опрокинулся на МКАД в Москве, в результате произошел разлив топлива. Движение автотранспорта затруднено. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"В районе 1-го км МКАД произошло опрокидывание автомобиля "Газель", который перевозил пустые ящики. В результате произошел разлив топлива, перекрыто четыре полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что ДТП произошло около 07:44 мск на внешней стороне 1-го км МКАД. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло ДТП бортового автомобиля с пустыми ящиками. Движение в месте ДТП регулируется сотрудниками ГИБДД", - добавили в главке.