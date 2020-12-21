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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД

Авария произошла на 94-м км МКАД

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло на 94-м км МКАД. По предварительной информации, погибли два человека, сообщается в понедельник в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На Ярославском шоссе в направлении центра (съезд на внешнюю сторону 94 км МКАД) произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, погибли два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для движения перекрыты первая, вторая и пятая полосы движения.

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