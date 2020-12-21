Защита генерала Милейко обжаловала его арест в рамках расследования дела о мошенничестве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Представители защиты бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в организации мошенничества при закупке обмундирования для ведомства по завышенным ценам, обжаловали его арест. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского гарнизонного военного суда (МГВС), куда поступило соответствующее ходатайство адвокатов генерал-лейтенанта, дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции пока не назначена.

"Поступила жалоба на избрание ареста в отношении Милейко. В ней защита просит отменить постановление Московского гарнизонного суда Москвы, - сказала собеседница агентства. - Дата заседания в апелляции еще не назначена".

18 декабря МГВС удовлетворил ходатайство военных следователей и избрал Милейко меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в организации мошенничества при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам, что привело к ущербу почти на 700 млн рублей. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе суда, бывший тыловик Росгвардии арестован на один месяц.

На прошлой неделе ТАСС сообщал, что Милейко после предъявления ему обвинения отверг свою причастность, как и в случае с первым делом, в рамках которого ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В рамках дела о махинациях с госконтрактами с Милейко была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, рассказал агентству источник. По его словам, следователи обвинили генерал-лейтенанта в организации хищения при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии в соучастии с руководителем единственного поставщика ведомства - компании "Спецшвейснаб". Гендиректор этой компании Игорь Шальнов был переведен из СИЗО под домашний арест, а затем мера пресечения ему была смягчена на запрет определенных действий. Расследование дела, по которому он проходит вместе с неустановленными лицами, пока не закончено.

Другой источник сообщил агентству, что военные следователи проверят Сергея Милейко на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности, а по ранее открытым в отношении генерала уголовным делам назначен ряд экспертиз. Кроме того, следователи обнаружили, что родственники Милейко имеют иностранное гражданство и недвижимость в одной из европейских стран, что стало одной из причин выхода в суд с ходатайством об аресте генерала. По словам источника, Милейко пытался оказывать давление на свидетелей в рамках расследования одного из уголовных дел в его отношении, уклонялся от вызова следователя для проведения с ним следственных действий.

Квартира под парикмахерскую

В рамках расследования первого дела в отношении Милейко военные следователи выяснили, что с 2011 по 2012 год супруга генерала незаконно получила по заниженной стоимости в подмосковной Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие настаивает, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице экс-замглавы Росгвардии. Кроме Милейко и его супруги, в деле фигурируют его теща и давший признательные показания начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, а сам генерал подозревается в соучастии в мошенничестве.

Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания и заключивший сделку со следствием офицер таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него расследуется более десяти эпизодов хищения. Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он состоял уже в другой должности, которая не предусматривала подчиненности Прокудина генералу.

Как ранее информировал ТАСС источник, к уголовному делу экс-замглавы Росгвардии с квартирой подключилась военная контрразведка ФСБ, в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Московский гарнизонный военный суд 5 ноября признал его возбуждение законным. На заседании генерал отметил, что заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.