После избиения актера Павла Прилучного в Калининграде возбудили дело

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. После избиения актера Павла Прилучного в Калининграде возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После инцидента в ноябре текущего года с Прилучным возбуждено дело", - сказал собеседник агентства.

В ноябре ряд СМИ сообщил о том, что Павел Прилучный в Калининграде получил перелом основания черепа в результате конфликта в одном из клубов города. В больницу актер обратился в Москве, где сообщил, что ударился головой при падении. Он проходил лечение в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Пирогова.

"По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Иная информация не разглашается в интересах следствия", - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что уголовное дело возбуждено в понедельник, 21 декабря, спустя почти месяц после происшествия, "по заявлению", не уточнив, кто именно обратился в правоохранительные органы.

В Калининграде снимается сериал "В клетке", в котором Прилучный играет одну из ролей. Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Казахстане. Он снимался в таких кинокартинах, как "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра" и других фильмах и сериалах.