Вынесение приговора россиянину Левашову в США перенесли на 5 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в штате Коннектикут отложил вынесение приговора гражданину РФ Петру Левашову, признавшему себя виновным в компьютерном мошенничестве, на 5 апреля следующего года. Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в базу суда.

Ранее ожидалось, что оглашение наказания состоится 26 января 2021 года. Отложить заседание просил адвокат россиянина. Он отмечал, что в условиях пандемии не может должным образом подготовиться к данным слушаниям.

Россиянин был задержан по требованию США на территории Испании 7 апреля 2017 года, в октябре того же года королевство удовлетворило запрос Вашингтона о его выдаче США. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции США информировало о том, что россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.