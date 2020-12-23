Бабушка с внучкой погибли на пожаре в частном доме под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе 3-летняя девочка, погибли минувшей ночью в результате пожара в частном доме в Волгоградской области, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня поздно ночью в одном из частных домовладений рабочего поселка Быково произошел пожар, в ходе тушения которого обнаружены тела трехлетней девочки и ее 69-летней бабушки. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Погибшая пенсионерка была инвалидом, проживала в деревянном доме вместе с 18-летней дочерью и внучкой. Накануне вечером молодая женщина отправилась по личным делам, оставив ребенка под присмотром матери. Пожар заметили соседи, которые сразу сообщили об этом в спасательную службу, однако к моменту приезда пожарных огонь уже распространился по дому, спасти бабушку и внучку не удалось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.