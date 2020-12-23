Полицейский получил ранение при задержании подозреваемых в ограблении банка в Краснодаре

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили и преследовали автомобиль, на котором передвигались подозреваемые в ограблении банка в Краснодаре. Один из них открыл стрельбу и ранил полицейского, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находилось трое приезжих, подозреваемых в совершении преступления против собственности, автомобиль был загнан полицейскими в тупик, транспортное средство вынуждено было остановиться", - говорится в сообщении ведомства. Один из подозреваемых открыл огонь по полицейским и ранил одного из них в ногу.

Уточняется, что сотруднику ДПС оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, он находится на амбулаторном лечении. Сообщалось, что один из подозреваемых задержан, розыск еще двоих продолжается.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в Краснодаре совершено ограбление банка, а подозреваемые могут быть вооружены. Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе пресс-конференции пояснял, что в городе ведется спецоперация по задержанию подозреваемых.

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