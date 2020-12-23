Похищенный в банке Краснодара платежный терминал нашли

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили похищенный платежный терминал банка в Краснодаре в автомобиле, оставленном подозреваемыми в ограблении, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"При проведении осмотра транспортного средства, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили платежный терминал, ранее похищенный из финансового учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2112, на котором ехали подозреваемые, оказался угнанным, сообщение о его исчезновении поступило в полицию в 04:45 мск в среду. Полицейские установили местонахождение автомобиля, преследовали его, из машины выскочили трое подозреваемых, один из них оказал сопротивление полицейским и выстрелил в них, ранив одного.

Один из подозреваемых в ограблении задержан, "двое других злоумышленников скрылись и объявлены в розыск", сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Получивший ранения сотрудник доставлен в лечебное учреждение краевого центра, ему делают операцию.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в Краснодаре совершено ограбление банка, а подозреваемые могут быть вооружены. Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе пресс-конференции пояснял, что в городе ведется спецоперация по задержанию подозреваемых.