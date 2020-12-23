Националиста Токмакова задержали по делу об убийстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали националиста Семена Токмакова по кличке Бус по делу об убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Токмаков задержан, ему собираются предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Следователи уже направили материалы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили факт поступления ходатайства об аресте Токмакова. "В суд поступило ходатайство следствия с требованием избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Токмакову С. В., который подозревается в убийстве двух и более лиц", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей.

2 мая 1998 года Токмаков избил чернокожего американского морского пехотинца Вильяма Джефферсона, сотрудника охраны посольства США в Москве и переводчицу посольства США, сопровождавшую морпеха, Лолу Холматову, объяснив это мотивами расовой ненависти. За данное преступление Токмаков был осужден на три года колонии.