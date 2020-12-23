Суд приговорил к 3 годам колонии мужчину за призывы к межнациональной розни через интернет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии Артема Козютинского, признав его виновным к призывам к межнациональным преступлениям через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Козютинского виновным по четырем эпизодам ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности через интернет) и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима с запретом осуществлять определенную деятельность два года", - сказали в пресс-службе. При вынесении приговора суд учел признание вины Козютинским и сотрудничество со следствием.

"Его преступное деяние выразилось в том, что он размещал в интернете видеоролики с призывами к насилию в отношении людей иной национальности", - отметили в суде.

Поскольку Козютинского обвиняли в преступлении террористической направленности, его дело рассматривал военный суд.