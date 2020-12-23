Суд арестовал соратника националиста Марцинкевича Токмакова по делу о двойном убийстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду арестовал на два месяца одного из соратников националиста Максима Марцинкевича Семена Токмакова по обвинению в двойном убийстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Токмакова, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), на срок до 21 февраля ", - сказали в суде.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи предъявили обвинение в убийствах на национальной почве шестерым предполагаемым соучастникам националиста Марцинкевича. В Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шесть человек, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Среди инкриминируемых задержанным деяний - убийство в апреле 2007 года вблизи подмосковного Королева двух человек, запись которого была опубликована в интернете. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре этого года.