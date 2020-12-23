Детей из семьи подозреваемого в насилии священника поместили в реабилитационный центр

ТАСС, 23 декабря. Четверых детей из семьи в Мордовии, где отец арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать - по подозрению в истязаниях шестерых детей, поместили в реабилитационный центр, еще один ребенок передан под опеку родственнику, сообщила в среду ТАСС министр образования Мордовии Елена Солдатова.

"Четыре ребенка - в социально-реабилитационном центре, в отношении одного - опека близкого родственника", - сказала Солдатова.