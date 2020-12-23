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Детей из семьи подозреваемого в насилии священника поместили в реабилитационный центр

Настоятель Никольской церкви в селе Сорлиней Сергий Смоляков и его жена арестованы за истязания шестерых из их двенадцати детей

ТАСС, 23 декабря. Четверых детей из семьи в Мордовии, где отец арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать - по подозрению в истязаниях шестерых детей, поместили в реабилитационный центр, еще один ребенок передан под опеку родственнику, сообщила в среду ТАСС министр образования Мордовии Елена Солдатова.

"Четыре ребенка - в социально-реабилитационном центре, в отношении одного - опека близкого родственника", - сказала Солдатова.

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По данным источника ТАСС в силовых структурах, арестованы настоятель Никольской церкви в селе Сорлиней священник Сергий Смоляков и его жена - жители Чамзинского района, воспитывающие 12 детей. По версии следствия, с 1996 по 2020 годы женщина систематически истязала шестерых из двенадцати детей, лишала их пищи и сна. Мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, когда она была малолетней. Уголовное дело возбуждено также в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства.

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