Детей из семьи подозреваемого в насилии священника поместили в реабилитационный центр

ТАСС, 23 декабря. Четверых детей из семьи в Мордовии, где отец арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать - по подозрению в истязаниях шестерых детей, поместили в реабилитационный центр, еще один ребенок передан под опеку родственнику, сообщила в среду ТАСС министр образования Мордовии Елена Солдатова.
"Четыре ребенка - в социально-реабилитационном центре, в отношении одного - опека близкого родственника", - сказала Солдатова.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, арестованы настоятель Никольской церкви в селе Сорлиней священник Сергий Смоляков и его жена - жители Чамзинского района, воспитывающие 12 детей. По версии следствия, с 1996 по 2020 годы женщина систематически истязала шестерых из двенадцати детей, лишала их пищи и сна. Мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, когда она была малолетней. Уголовное дело возбуждено также в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства.