На западе Москвы начался пожар в здании на территории завода

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Одноэтажное здание горит на Кутузовском проезде на западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Кутузовский проезд, д. 16, поступила в 21:49 мск. "Установлено, что происходит возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Что горит и площадь уточняются", - сказали в пресс-службе, отметив, что информация о пострадавших не поступала.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание происходит на территории завода. На месте пожара наблюдается густой черный дым.

Площадь пожара составляет 200 кв. м, сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь пожара - 200 кв. м. Открытое горение наблюдается из двух окон на 1-м этаже", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (23:10 мск) - добавлены подробности