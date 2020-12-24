Суд в Москве арестовал троих националистов, обвиняемых в двойном убийстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу троих националистов, соратников Максима Марцинкевича, обвиняемых в убийстве двух человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Кайля Андрея, Хотулева Максима, Лысенко Александра. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказали в пресс-службе. В настоящее время суд рассматривает вопрос об аресте еще двух фигурантов этого дела.

Накануне по обвинению в этом же преступлении был арестован до 21 февраля еще один фигурант дела Семен Токмаков.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шесть человек - предполагаемые соучастники националиста Максима Марцинкевича, причастные к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Среди инкриминируемых задержанным деяний - убийство двух человек в апреле 2007 года вблизи подмосковного Королева, запись которого была опубликована в интернете . Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре этого года.