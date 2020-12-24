В Волгограде арестовали директора фирмы, подозреваемого в мошенничестве на 76 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в четверг арестовал директора компании "ГринЛайт" Александра Фирсова, подозреваемого в мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении Фирсова А. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 февраля 2021 года. Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - сказала Вальковская.

По данным следствия, одно из государственных казенных учреждений в августе 2018 года заключило государственный контракт с ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на общую сумму 269,5 млн рублей.

Как полагает следствие, директор "ГринЛайт" Фирсов решил не выполнить часть этого контракта, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав все чистым грунтом. При этом часть денежных средств по госконтракту (стоимость невыполненных работ) в размере 76,7 млн рублей он решил изъять и обратить в свою пользу, совершив тем самым хищение бюджетных денег.

Противоправные действия Фирсова были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области.