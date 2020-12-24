Пьяный пассажир рейса Москва - Киров ударил бортпроводника за отказ пустить его в самолет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пьяный мужчина в аэропорту Внуково ударил бортпроводника, который отказался посадить его на борт самолета Москва - Киров. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"23 декабря текущего года мужчина 1995 года рождения не допущен на борт самолета, следовавшего рейсом Москва - Киров, в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Не согласившись с решением бортпроводника, мужчина нанес последнему удар в область головы, причинив телесные повреждения", - сказала Марковская.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.