Пассажиру, ударившему бортпроводника во Внуково, грозит 15 суток ареста

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мужчине, который ударил бортпроводника в столичном аэропорту Внуково за отказ посадить его в самолет на рейс Москва - Киров, грозит до 15 суток ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Молодой человек был снят с рейса и доставлен в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "(Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). После получения результатов медицинского заключения о тяжести причиненного вреда здоровью будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе. По этой статье мужчине грозит штраф или до 15 суток ареста.

В пресс-службе добавили, что правонарушителем оказался 25-летний житель Кирова.

Ранее представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская также сообщила ТАСС, что после избиения бортпроводника пассажиром во Внуково проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.