В Рязанской области возбудили дело после ДТП с автобусом

ТАСС, 25 декабря. Полиция возбудила уголовное дело после опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили журналистам сообщили в региональном УМВД.

"По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сказано в сообщении ведомства.

Представитель администрации Волгоградской области сообщил ТАСС, что один из четырех погибших в ДТП является гражданином Греции.

"Гражданин Греции 1968 года рождения среди четверых погибших в ДТП", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, личности всех погибших установлены, среди них одна женщина и трое мужчин. Сотрудники экстренных служб смогли поставить автобус на колеса, на месте проводятся оперативно-следственные действия.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла примерно в 03:05 мск на 247-м км дороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. По последним данным, в результате ДТП четыре человека погибли, 13 пострадали.

В новость внесены изменения (11:43 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.